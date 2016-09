FIFA 17 mit Exklusiv-Track von Paul Kalkbrenner

Drei Wochen vor dem Release von FIFA 17 veröffentlicht EA SPORTS heute Details zum Soundtrack des Spiels. Zu den Interpreten zählt dieses Jahr auch der Berliner Techno-Musiker Paul Kalkbrenner, der exklusiv für FIFA 17 einen neuen Track produziert hat. Ein aktuelles Album ist derzeit zwar nicht geplant, doch exklusiv für FIFA 17 lässt Paul Kalkbrenner trotzdem wieder von sich hören.

FIFA 17 wird von EA Vancouver entwickelt und wird am 29. September für Origin (PC), Xbox One, PlayStation 4, Xbox 360 und PlayStation 3 veröffentlicht. Vorbesteller der FIFA 17 Super Deluxe Edition können bis zu 40 FIFA Ultimate Team Jumbo-Premium-Gold-Sets, Team der Woche-Leihspieler und weitere FUT-Inhalte erhalten. EA Access-Mitglieder (Xbox One) und Origin Access-Mitglieder (PC) können das Spiel schon vorab in den Play First Trials spielen.