Deus Ex: Mankind Divided in 4K auf der PS4-Pro

Publisher Square Enix und Entwickler Eidos Montreal haben bekanntgegeben das Deus Ex: Mankind Divided die erweiterte Hardware-Power der Playstation 4-Pro nutzen wird. Die verbesserte PS4-Konsole wird ja am 10. November 2016 auf den Markt kommen.

Dank der PS4 Pro erstrahlt Deus Ex: Mankind Divided in ganz neuem, noch detaillierterem Glanz: Die Auflösung wurde verbessert, die Kantenglättung optimiert, Oberflächenspiegelungen hinzugefügt und zusätzliche Lichteffekte integriert – und das alles, ohne dabei Kompromisse bei der Bildrate eingehen zu müssen.

„Wir arbeiten stets daran, uns selbst bis ans Limit des technisch Machbaren zu bringen. Und die PS4 Pro sowie die Zusammenarbeit mit Sony Interactive Entertainment hilft uns dabei, die Barriere zwischen unseren künstlerischen Visionen und dem Endresultat zu durchbrechen“, sagt David Anfossi, Studio-Chef bei Eidos Montréal.

Deus Ex: Mankind Divided wird ab dem 10. November 2016 per Update in einer angepassten Version für die PlayStation 4 Pro verfügbar gemacht. Mankind Divided ist für PS4, Xbox One und PC verfügbar.